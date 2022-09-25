Власти ЛНР предотвратили теракт накануне проведения референдума | 360°

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Власти ЛНР предотвратили теракт накануне проведения референдума

Власти ЛНР предотвратили готовящийся спецслужбами Украины теракт накануне референдума

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Власти ЛНР предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Об этом сообщили на сайте министерства госбезопасности республики.

«Предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта», — сообщили представители ведомства.

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Голосования о дальнейшей территориальной принадлежности Луганской и Донецкой народных республик, а также зачищенных от ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 по 27 сентября.

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Избирательные участки открыты не только в этих регионах, но и в текущих субъектах России. В частности, 11 выборных площадок организовали и в Подмосковье. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

По предварительным данным, вхождение регионов в состав России начнется 30 сентября. На этот же день, вероятно, запланировано выступление президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Этим предположением поделился RT.

ЛНР

Украина

Референдум в ЛНР 2022

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