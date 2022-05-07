Власти ЛНР переименуют Луганск в Ворошиловград в честь 9 Мая

Власти ЛНР на один день решили вернуть Луганску прежнее название. В честь 9 Мая город переименуют в Ворошиловград. Об этом сообщил ТАСС.

Временно возвращать городу прежнее название разрешил глава ЛНР Леонид Пасечник. Соответствующий указ опубликовали еще в 2020 году. Он разрешает переименовывать город во время памятных дат.

«Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование „город Ворошиловград“, используемое наряду с наименованием „город Луганск“, при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной», — написал Пасечник в указе.

Луганск могут переименовывать в Ворошиловград в честь ряда праздников. Среди них такие памятные даты, как День Победы, День памяти и скорби — 22 июня, а также День освобождения Луганска от фашистских захватчиков, который отмечают 14 февраля.