Власти ЛНР объяснили, от чего зависит будущее наемников с «Азота»

В случае сдачи в плен к наемникам с завода «Азот» в Северодонецке будут относиться согласно их статусу, а он может отличаться. Об этом сообщил РИА «Новости» глава МИД республики Владислав Дейнего.

Он объяснил, что дальнейшая судьба бойцов будет зависеть от того, как они попали в украинскую армию. Призванные иностранные граждане и нанявшиеся на службу — это разные категории. Степень вины будет рассматриваться сообразно их статусу.

«Безусловно, с ними обходиться будут в соответствии со всеми нормами, которые предусмотрены», — сказал Владислав Дейнего.

Тем временем войска российской армии и Народной милиции ЛНР закрепились на территории завода «Азот». Украинские боевики прикрываются цистернами с ядовитыми и взрывоопасными веществами. По словам женщин, выбравшихся из промзоны, среди них есть иностранные наемники.