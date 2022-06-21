Власти ЛНР назвали число жертв обстрела Зимогорья

При обстреле населенного пункта Зимогорье в Луганской Народной Республике пострадала женщина, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Вооруженные силы Украины атаковали город 20 июня в 19:50. С огневых позиций в районе Артемовска, который также известен как Бахмут, они выпустили ракету «Точка-У». Пострадал один человек — женщина 1983 года рождения получила ранения.

Бои за освобождение населенных пунктов продолжаются. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за сутки украинская армия лишилась 38 бойцов, шести бронетранспортеров, четырех единиц автомобильной техники. По информации RT, иностранные наемники пытаются затянуть вывод мирных жителей с завода в Северодонецке.