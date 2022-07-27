Власти ЛНР допустили, что на Украину завезли ракеты дальностью 300 километров

Власти Луганской Народной Республики предположили, что на Украину завезли ракеты дальностью 300 километров. ВСУ ждут команды США, чтобы применить данное вооружение. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

«По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности — это 300 километров. Но они (ВСУ — прим. ред.) их еще не используют, не бьют. Видимо, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты», — отметил Киселев.

Он выразил уверенность в том, что в какой-то момент ВСУ будут использовать эти ракеты, и добавил, что «нужно быть готовым» к такому повороту событий.

Помощник главы МВД ЛНР не исключил, что провокацию приурочат к референдуму, который пройдет на освобожденных территориях.

О том, что Вооруженные силы Украины получили ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 300 километров, уверенно заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.