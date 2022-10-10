Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 11:15 Поделиться Telegram

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Viber Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта И.о министра транспорта Крыма Лукашенко заявил об усилении мер безопасности после теракта РИА Новости

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Власти Крыма усилили меры безопасности на всех объектах транспортной и логистической инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности министра транспорта полуострова Николай Лукашенко.

«Мы усилили все мероприятия по мерам безопасности транспортных объектов в республике», — сообщил он.

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Лукашенко уточнил, что меры безопасности находились на высоком уровне еще на прошлой неделе, однако теракт на Крымском мосту усилил их, в том числе в части досмотра транспорта.

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Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь цистерн с нефтью. В результате теракта обрушились два пролета части моста. При происшествии погибли три мирных человека, находящиеся в проезжающем рядом с взрывом легковом автомобиле.

Американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных лиц Украины сообщило, что за терактом стоят украинские спецслужбы. Также эту версию подтвердил Следственный комитет России, возбудив уголовное дело.

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