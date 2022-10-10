Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год

Подмосковье

10 октября 2022, 11:21

Свыше 50 домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Реклама

Мир

10 октября 2022, 11:16

Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Спецоперация

10 октября 2022, 11:15

Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта

Спецоперация

10 октября 2022, 11:13

Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества

Подмосковье

10 октября 2022, 11:05

Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

Мир

10 октября 2022, 11:01

Львов остался без горячей воды и света

Спецоперация

10 октября 2022, 10:58

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов

Подмосковье

10 октября 2022, 10:56

Пользователи недр в Подмосковье смогут онлайн заявить об открытии запасов полезных ископаемых

Спецоперация

10 октября 2022, 11:15

Власти Крыма усилили меры безопасности после теракта

И.о министра транспорта Крыма Лукашенко заявил об усилении мер безопасности после теракта

Читать 360tv в

Власти Крыма усилили меры безопасности на всех объектах транспортной и логистической инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности министра транспорта полуострова Николай Лукашенко.

«Мы усилили все мероприятия по мерам безопасности транспортных объектов в республике», — сообщил он.

Реклама

Лукашенко уточнил, что меры безопасности находились на высоком уровне еще на прошлой неделе, однако теракт на Крымском мосту усилил их, в том числе в части досмотра транспорта.

Реклама

Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь цистерн с нефтью. В результате теракта обрушились два пролета части моста. При происшествии погибли три мирных человека, находящиеся в проезжающем рядом с взрывом легковом автомобиле.

Американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных лиц Украины сообщило, что за терактом стоят украинские спецслужбы. Также эту версию подтвердил Следственный комитет России, возбудив уголовное дело.

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама