Власти Крыма проконтролируют поданную жалобу на бронежилеты с дырками для мобилизованных | 360°

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Власти Крыма проконтролируют поданную жалобу на бронежилеты с дырками для мобилизованных

Помощник главы Крыма Железняков: проблему с дырками в бронежилетах мобилизованных решат

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Власти Крыма получили обращение от родственников мобилизованных граждан на выданные бронежилеты с дырками, ситуация находится на контроле. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков.

«С этим обращением Сергей Аксенов ознакомился еще [вчера] утром. Всем нашим призванным ребятам массово закупят бронежилеты 20 октября», — сообщил он.

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Железняков отметил, что ситуация в целом находится на личном контроле Аксенова.

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Ранее в социальных сетях появились сообщения, что мобилизованные пожаловалась на качество выданной амуниции.

Накануне сообщалось, что в московском университете «Синергия» выявили примерно 800 уклонистов, которые за 180 тысяч приобретали справки о том, что они являются студентами вуза, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Частичная мобилизация в РФ

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