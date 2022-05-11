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    11 мая 2022, 07:21

    Власти Крыма предрекли переход освобожденных регионов Украины в состав России

    Мурадов уверен, что освобожденные регионы Украины войдут в состав России

    Максим Зинкин

    Освобожденные от украинских националистов южные регионы Украины войдут в состав России. Уверенность в этом выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, написало РИА «Новости».

    По его словам, этот процесс станет исполнение воли проживающего на этих территориях народа.

    «Эти освобожденные регионы войдут в состав России, в этом у меня нет сомнений. Мы больше не позволим стрелять в русских по указке Запада», — заявил Мурадов.

    Политик заявил, что юго-восточные регионы Украины исконно принадлежали к русскому миру и были частью его культуры.

    «Здесь уже успешно формируются администрации, рубль вошел в экономику региона, открываютс русскоязычные школы», — сообщил Мурадов.

    Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовские земли Запорожской области.