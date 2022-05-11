Власти Крыма предрекли переход освобожденных регионов Украины в состав России

Освобожденные от украинских националистов южные регионы Украины войдут в состав России. Уверенность в этом выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, написало РИА «Новости».

По его словам, этот процесс станет исполнение воли проживающего на этих территориях народа.

«Эти освобожденные регионы войдут в состав России, в этом у меня нет сомнений. Мы больше не позволим стрелять в русских по указке Запада», — заявил Мурадов.

Политик заявил, что юго-восточные регионы Украины исконно принадлежали к русскому миру и были частью его культуры.

«Здесь уже успешно формируются администрации, рубль вошел в экономику региона, открываютс русскоязычные школы», — сообщил Мурадов.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовские земли Запорожской области.