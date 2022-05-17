Власти Крыма помогут югу Украины войти в состав России

Некоторые регионы юга Украины могут принять решение о выходе из состава страны. Если они захотят интегрироваться с Россией, Крым может прийти им на помощь. Такое заявление сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в интервью РИА «Новости».

«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решение о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более, что это — исторически русские земли», — сказал он.

Фикс отметил, что часть южных областей Украины уже начали развивать экономические связи с Россией. Также выстраивается торговая коммуникация с Крымом. Фикс подчеркнул, что власти полуострова планируют помочь зачищенным от националистов территориям с восстановлением образовательной, законодательной и медицинской систем. Их хотят перевести на российские стандарты.

По словам крымского вице-спикера, окончательное решение примут только жители юга Украины.

«Будущее освобожденных регионов должны определить сами жители, и оно уже, уверен, не будет связано с Украиной», — отметил Фикс.