Власти Крыма оценили будущее освобожденных территорий Украины
Глава парламента Крыма Константинов: будущее освобожденных областей Украины в составе РФ
Будущее освобожденных территорий Украины — в составе Российской Федерации, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов РИА «Новости» на ПМЭФ-2022. При этом он добавил, что Херсонской и Запорожской областям нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведение выборов.
«Это только Россия, и однозначно Россия, через этап самоорганизации… Я абсолютно убежден, что это будет Россия», — заявил глава крымского парламента.
Константинов считает, что освобожденным регионам нужно сформировать сначала военно-гражданскую администрацию, которая потом перейдет в гражданскую. Также необходимо создать все органы власти, провести выборы и организовать политические институты.
В состав России области могут войти через проведение референдума или решением законно избранного парламента, считает Константинов.
В Запорожской области заявили, что регион никогда не вернется под контроль Украины. Заявление Зеленского о возврате Запорожья в состав Украины назвали популизмом и обманом.