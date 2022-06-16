facebook_pixel
    16 июня 2022, 00:01

    Власти Крыма оценили будущее освобожденных территорий Украины

    Глава парламента Крыма Константинов: будущее освобожденных областей Украины в составе РФ

    Полина Созыкина

    Будущее освобожденных территорий Украины — в составе Российской Федерации, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов РИА «Новости» на ПМЭФ-2022. При этом он добавил, что Херсонской и Запорожской областям нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведение выборов.

    Власти Крыма оценили будущее освобожденных территорий Украины

    «Это только Россия, и однозначно Россия, через этап самоорганизации… Я абсолютно убежден, что это будет Россия», — заявил глава крымского парламента.

    Константинов считает, что освобожденным регионам нужно сформировать сначала военно-гражданскую администрацию, которая потом перейдет в гражданскую. Также необходимо создать все органы власти, провести выборы и организовать политические институты.

    В состав России области могут войти через проведение референдума или решением законно избранного парламента, считает Константинов.

    В Запорожской области заявили, что регион никогда не вернется под контроль Украины. Заявление Зеленского о возврате Запорожья в состав Украины назвали популизмом и обманом.