Власти Крыма оценили будущее освобожденных территорий Украины

Будущее освобожденных территорий Украины — в составе Российской Федерации, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов РИА «Новости» на ПМЭФ-2022. При этом он добавил, что Херсонской и Запорожской областям нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведение выборов.

«Это только Россия, и однозначно Россия, через этап самоорганизации… Я абсолютно убежден, что это будет Россия», — заявил глава крымского парламента.

Константинов считает, что освобожденным регионам нужно сформировать сначала военно-гражданскую администрацию, которая потом перейдет в гражданскую. Также необходимо создать все органы власти, провести выборы и организовать политические институты.

В состав России области могут войти через проведение референдума или решением законно избранного парламента, считает Константинов.

В Запорожской области заявили, что регион никогда не вернется под контроль Украины. Заявление Зеленского о возврате Запорожья в состав Украины назвали популизмом и обманом.