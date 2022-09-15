Власти Кривого Рога сообщили о ракетном обстреле промышленного предприятия | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Власти Кривого Рога сообщили о ракетном обстреле промышленного предприятия Мэр Кривого Рога Вилкул: промышленное здание в городе пострадало после ракетного удара РИА «Новости»

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Промышленное предприятие пострадало в Кривом Роге после попадания крылатой ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Попадание крылатой ракеты в промышленное предприятие. Последствия уточняются, но разрушения серьезные», — написал он.

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Мэр города добавил, что, по предварительной информации, при обстреле никто не пострадал.

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Заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко уточнил в Telegram-канале, что удар пришелся по гидротехническому сооружению.

Ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ряды ВСУ потеряли около 500 боевиков, писал RT.

После начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 4934 танка, 374 зенитно-ракетных комплекса, 1960 беспилотников, 155 вертолетов, 293 самолета, 3387 минометов и орудий полевой артиллерии, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщали в Министерстве обороны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что Союзные войска не атакуют гражданскую инфраструктуру и пытаются минимизировать потери среди мирного населения на Украине, тогда как националисты «стреляют во все подряд».

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