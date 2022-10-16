Власти Киева заявили о защите особо важных объектов города «антидроновым куполом» | 360°

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Власти Киева заявили о защите особо важных объектов города «антидроновым куполом»

Советник главы Киева Зозуля: особо важные объекты города защищены «антидроновым куполом»

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Киевские власти накрыли все особо важные объекты инфраструктуры столицы «антидроновым куполом». Об этом заявил советник городского главы Юрий Зозуля.

«Фрагментарно купол уже работает в Киеве, особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь — по сотам, берутся особо важные объекты, для нас сейчас — это электростанции, гидроэлектростанции», — сказал Зозуля в эфире украинского телеканала ТСН.

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Он отметил, что ударные беспилотники не могут перехватывать другие дроны. Они рассчитаны только на контроль территорий и транспорта, представляющего опасность на дамбах. По словам советника, на внедрение системы купола нужны десятилетия, а также финансирование. Но украинские власти планируют завершить его всего за пару лет.

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«[Работа проходит] совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, но и вызвалась профинансировать эту систему», — подчеркнул Зозуля.

Он добавил, что у Украины нет денег на подобные эксперименты, а у НАТО есть агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

Киев

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