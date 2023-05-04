Спецоперация 04 мая 2023, 09:47 Власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года Глава военной администрации Попко: удары по Киеву стали самыми интенсивными за год РИА «Новости»

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Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг, 4 мая, стала самой высокой с начала текущего года. Об этом заявил глава военной администрации столицы Украины Сергей Попко.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

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Попко сообщил о падении обломков в нескольких районах Киева. Информацию о повреждениях он не привел.

Украинские СМИ сообщили о 10 прогремевших взрывах в ночь на четверг в Одессе и Киеве. Первый из них раздался в Одессе около 02:30. Сообщения о взрыве в столице Украины появились примерно в то же время. Взрывы и работу ПВО подтвердили в Киевской городской военной администрации и областной военной администрации. Позднее появилось сообщение о повторном взрыве в столице.

Госдепартамент США предупредил американцев о высокой угрозе ракетных атак на Украине, в том числе в столице страны. В посольстве призвали при звуках воздушной тревоги прятаться в укрытиях и подчиняться указаниям местных властей.