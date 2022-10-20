Власти Каховки сообщили, что ВСУ могут атаковать ГЭС морскими минами | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 08:32 Власти Каховки сообщили, что ВСУ могут атаковать ГЭС морскими минами Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ могут атаковать ГЭС морскими минами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — сказал он.

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Информация, что украинцы хотят запустить морские мины по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, ранее уже поступала весной.

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Леонтьев добавил, что ситуация в городе и окрестностях контролируемая. Охрану и оборону стратегических объектов усилили.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ пытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории Запорожской АЭС. Российские войска уничтожили десант.