Украина фактически исчезла как государство, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом написало РИА «Новости».

«Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание денег, которые Запад им передает», — считает Стремоусов.

ВС России взяли Херсонскую область под контроль в ходе спецоперации на Украине. Регион готовится к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации. Одновременно референдум состоится в Запорожской области. Это произойдет уже в сентябре.

Тысячи жителей Херсонской области уже получили российское гражданство. Украине лучше оставить мысли о возвращении региона, предупредил ранее Стремоусов.

Магазины в Херсонской области с конца мая торгуют и в рублях, и в гривнах, но постепенно регион откажется от гривны. Ее курс падает, эта валюта становится все менее привлекательной как для населения, так и для предпринимателей.