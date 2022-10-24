Власти Херсонской области заявили о падении морального духа украинских военных | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 11:32 Власти Херсонской области заявили о падении морального духа украинских военных Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о падении морального духа ВСУ в Херсонской области РИА "Новости"

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Украинские военнослужащие, находящиеся в местах дислокации на Херсонском направлении, утратили моральный дух. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, ежедневно украинские военные теряют сотни единиц живой силы на Херсонском направлении.

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«Они уже потеряли весь моральный дух», — заявил заместитель главы региона.

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Ранее Стремоусов сообщал, что союзные войска в Херсонской области задержали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, а также отбили попытку наступления националистов в районе реки Ингулец.

Заместитель главы области подчеркивал, что мирные жители начали покидать Херсон, чтобы облегчить работу российских военных в бою с украинскими войсками. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что власти сделают все ради обеспечения безопасности людей, писал RT.

Также стало известно, что в Херсоне началось формирование подразделений территориальной обороны, в ряды которых смогут вступить мужчины, не покинувшие город.