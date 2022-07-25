Украинские военные потерпели крах при попытке контрнаступления на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

Он напомнил, что регион находится в степи, поэтому любые передвижения ВСУ заканчиваются безуспешными атаками. Все попытки контрнаступления украинских войск приводят лишь к потерям.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — отметил замглавы ВГА.

По его словам, украинские власти хотят выпросить как можно больше денег у Запада, поэтому они специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области. Возвращение региона под контроль Украины Стремоусов назвал фантазиями. У ВСУ нет таких сил, чтобы противостоять российским военным.

«Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — заключил замглавы ВГА.

Российские войска взяли под контроль Херсонскую область в середине марта. Также они освободили от украинских националистов приазовскую часть Запорожской области.