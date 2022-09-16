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Власти Херсонской области заявили о концентрации иностранных наемников у границ региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о концентрации наемников ВСУ у региона

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Войска ВСУ, которые сконцентрированы на херсонском направлении, включают большое число иностранных наемников. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

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По его словам, иностранные солдаты говорят на английском и других языках

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«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО», — подчеркнул Стремоусов, назвав украинские войска оккупантами.

Стремоусов считает, что Киев фактически «сколотил четвертый рейх». По его словам, он состоит из группы нацистов и наемников, а также «силой согнанных в армию людей с улиц», которых применяют в качестве «пушечного мяса».

Ранее Стремоусов опроверг переход села Киселевка под контроль ВСУ. Он обратил внимание, что Херсон является важным объектом для Киева, потому что это единственный областной центр, который находится под контролем России.

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