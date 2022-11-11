Спецоперация 11 ноября 2022, 11:13 Власти Херсонской области заявили, что на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны Глава ВГА Херсонской области Губарева: на левом берегу Днепра возводят укрепления РИА «Новости»

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Российская группировка занята созданием линии обороны на левом берегу Днепра. Об этом заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА «Новости».

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — рассказала Губарева.

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Она добавила, что такие работы идут по всему левому берегу Днепра на территории Херсонской области. Агентство отметило, что российские подразделения передислоцировались в темное время суток при соблюдении светомаскировки. Это нужно для того, чтобы дроны и другие разведывательные средства ВСУ не могли их атаковать.

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Вечером 9 ноября стало известно, что командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин решил отвести российские силы с правого берега Днепра и сосредоточиться на обороне левого берега для сохранения жизней военнослужащих. Такие действия одобрил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.