Власти Херсонской области вернут старые названия муниципалитетам в регионе, переименованные украинским режимом в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА «Новости» сообщил глава военно-гражданской областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Одним из первых наших решений станет возвращение названия городу Алешки, который Украина переименовала в Цюрупинск», — заявил он.

Ранее Стремоусов заявил, что нахождение Херсонской области в составе Украины являлось исторической ошибкой, поскольку эта земля издревле считалась русской. Он подчеркнул, что украинская власть не имеет прав на регион.

Власти Херсонской области заняты активной подготовкой к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Стремоусов сообщал, что в течение ближайшего месяца определится точная дата мероприятия.

Замглавы ВГА предположил, что присоединение к России поддержат около 80% голосующих. Вступление в РФ он назвал необходимой мерой для защиты мирного населения региона от украинских националистов.