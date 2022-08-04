Власти Херсонской области в течение месяца назначат дату референдума

Референдум о вхождении в состав России в Херсонской области назначат в течение ближайшего месяца, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Думаю, что в течение месяца будет принято решение о назначении референдума», — сказал он.

Чиновник уточнил, что дату определит не военно-гражданская администрация, а представительский орган. Власти проводят встречи с местными жителями и обсуждают этот вопрос.

Одно из таких мероприятий Кирилл Стремоусов показал в Telegram-канале. Он выступил перед жителями города Голая Пристань и объяснил, что присоединение к России гарантирует защиту от националистического киевского режима. По его словам, интеграцию поддержат около 80% голосующих. Референдум проведут осенью.

Ранее он заявил, что нахождение Херсонской области в составе Украины стало исторической ошибкой, ведь она была русской землей.