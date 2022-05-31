Власти Херсонской области сравнили Зеленского с Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский является не главой страны, а резидентом западных хозяев. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом его нельзя назвать, это резидент западных хозяев», — сказал он.

Также Стремоусов заявил, что местное население живет в страхе, который нагнетают современные гестапо в виде СБУ. Кроме того, украинцы стали заложниками «представителей нациствующей верхушки» властей страны. Также глава Херсонской ВГА отметил, что правительство Зеленского получает спонсорскую поддержку из-за рубежа.

По мнению Стремоусова, текущую украинскую власть можно сравнить с гитлеровской Германией. Он сказал, что при правительстве Зеленского в стране «был воссоздан аналог Третьего рейха». Самого же президента Стремоусов сравнил с Гитлером и назвал заложником определенных событий.

Ранее глава ВГА Херсона заявлял, что регион не намерен становиться самостоятельным субъектом или оставаться в составе Украины. Слова Стремоусова о планах присоединения к России процитировал RT.