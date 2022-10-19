Власти Херсонской области сообщили о стабильной позиции линии обороны в регионе | 360°

19 октября 2022, 15:33
Власти Херсонской области сообщили о стабильной позиции линии обороны в регионе
Стремоусов заявил, что союзные войска сдерживают ВСУ на Херсонском направлении
Линия обороны на Херсонском направлении не сдвинулась ни на сантиметр. Об этом рассказал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он сообщил о стабильной ситуации в эфире Первого канала.
«Линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр», — заявил Стремоусов.
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Он сказал, что союзные войска успешно пресекают попытки ВСУ по прорыву в сторону Новой Каховки. Также Стремоусов отметил, что, говоря о стабильности линии обороны в регионе он не имеет в виду Херсон. О ситуации в этом городе замглавы губернатора области ничего не рассказал.
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Также Стремоусов рассказал о проведении перемещения жителей с правого берега Днепра на левый. По его словам, за последние два дня удалось перевезти на новое место проживания около порядка пяти тысяч человек. Стремоусов сообщил, что местные власти планируют в ближайшее время переместить еще около 45 тысяч жителей левого берега реки в регионе.
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