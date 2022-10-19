Власти Херсонской области сообщили о стабильной позиции линии обороны в регионе | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 15:33 Власти Херсонской области сообщили о стабильной позиции линии обороны в регионе Стремоусов заявил, что союзные войска сдерживают ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Линия обороны на Херсонском направлении не сдвинулась ни на сантиметр. Об этом рассказал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он сообщил о стабильной ситуации в эфире Первого канала.

«Линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр», — заявил Стремоусов.

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Он сказал, что союзные войска успешно пресекают попытки ВСУ по прорыву в сторону Новой Каховки. Также Стремоусов отметил, что, говоря о стабильности линии обороны в регионе он не имеет в виду Херсон. О ситуации в этом городе замглавы губернатора области ничего не рассказал.

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Также Стремоусов рассказал о проведении перемещения жителей с правого берега Днепра на левый. По его словам, за последние два дня удалось перевезти на новое место проживания около порядка пяти тысяч человек. Стремоусов сообщил, что местные власти планируют в ближайшее время переместить еще около 45 тысяч жителей левого берега реки в регионе.

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