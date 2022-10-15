Власти Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ в регионе | 360°

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Власти Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ в регионе

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о попытке ВСУ начать наступление в регионе

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Украинские военные готовятся провести наступательную операцию в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«ВСУ произвели несколько обстрелов. Дорога Дудчаны — Берислав является одним из направлений наступления противника», — сообщил он.

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Стремоусов призвал жителей правобережной части Херсонской области отправить детей на отдых в другие регионы России.

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«Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые на сегодняшний момент пытаются прорваться на Херсон. Линия обороны работает, все под контролем, в течение дня сообщим ситуацию», — добавил он.

Накануне Стремоусов сообщал о планах украинских боевиков захватить Каховскую ГЭС и разрушить дамбу на Днепре, чтобы подтопить часть региона, сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, замглавы ВГА призвал западных политиков поинтересоваться у собственного народа отношением к специальной операции, а потом делать громкие заявления.

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

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