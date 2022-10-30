Власти Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к масштабному наступлению | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 05:43 Власти Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к масштабному наступлению Замглавы Херсонской области Стремоусов: бойцы ВСУ могут готовить масштабное наступление Pxhere

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В ближайшее время украинские военные могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников», — сказал Стремоусов. Замглавы администрации региона добавил, что «наша армия тоже стягивает силы».

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Также Стремоусов отметил, что сейчас ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроены линии эшелонированной обороны.

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Вечером 29 октября украинские военные выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. К сожалению, три ракеты упали в район моста, сказал представитель экстренных служб региона.

До этого Стремоусов сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку наступления в Херсонской области, в районе села Брускинское. Российские военные отбили попытку украинских бойцов. В результате огневого поражения и успешных действий российских военнослужащих ВСУ были отброшены на исходные позиции.