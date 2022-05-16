Власти Херсонской области сообщили, что регион полностью защищен российской армией

Херсонская область защищена российской армией на 100%. Силы ПВО закрывают регион от обстрелов с украинской стороны. Такое заявление сделал заместитель главы военно-гражданской региональной администрации Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область находится на все 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. <…> Сейчас уже многие поняли, что на самом деле это российская армия сегодня защищает жителей Херсона и Херсонщину, как раз системами ПВО», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, многие жители стали понимать, что митинги и генерируемые украинскими СМИ «красивые картинки» являются лишь иллюзией, попыткой культивировать страх.

Стремоусов отметил, что Херсонская область до сих пор в зоне досягаемости украинской артиллерии. Однако российским силам противовоздушной обороны удается перехватить наряды. Он добавил, что МЧС и армия помогают возвращаться к мирной жизни и решать задачи с гуманитарной помощью.