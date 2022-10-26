Власти Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 15:43 Власти Херсонской области продлят запрет на въезд на правый берег Днепра Врио губернатора Сальдо: запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонщине продлят РИА "Новости"

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Власти Херсонской области заявили о продлении запрета на въезд на правый берег Днепра. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

«Это ограничение будет продлено», — отметил Сальдо.

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Врио губернатора региона отметил, что мера необходима для разведения логистических потоков, которые движутся сейчас через Днепр: у большего числа людей появится возможность покинуть зону возможных боевых действий. Он подчеркнул, что бои могут развернуться таким образом, что «будут бить и по гражданским». Но принудительная эвакуация не планируется.

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По словам Сальдо, более 70 тысяч человек уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области в последнее время. Жители не вернутся домой, пока «не будет одержана победа».

Дежурные бригады коммунальных служб продолжают работать на правом берегу Днепра, за что получают повышенную зарплату. Кроме того, дежурство несут медики. Вопрос о выплате пособий эвакуированным бюджетникам будет решен в ближайшее время.

О семидневном запрете на въезд в Херсонскую область для гражданских лиц объявили 19 октября, напомнили «Известия».