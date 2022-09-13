Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 08:01 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева РИА «Новости»

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Линию прямого боевого соприкосновения необходимо отодвинуть от Херсонской области, эта мера гарантирует прекращение обстрелов и безопасность жителей региона. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

«Нужно отодвинуть фронт в сторону Николаева, чтобы обеспечить безопасность жителей Херсонщины и прекратить обстрелы», — сказал он.

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Стремоусов заявил, что область находится «под замком» у российских войск и ВСУ не сумеют отбить ее.

«Мы готовы отправить нацистов восвояси, дать им отпор. Линия фронта постепенно усиливается. Легкого пути не будет», — сказал замглавы ВГА.

Также Стремоусов выразил уверенность в освобождении от нацистов Одессы и Николаева, исконно русских городов.

Ранее заместитель главы ВГА назвал бессмысленной истерикой намерение украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Херсонской области в состав своей страны.

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