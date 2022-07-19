Власти Херсонской области предрекли Зеленскому трибунал

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за смерти тысяч соотечественников. По его мнению, украинский лидер должен предстать перед военным трибуналом.

Замглавы администрации Херсонской области напомнил, что Зеленский не является самостоятельной фигурой. Все решения за него принимают другие люди.

«Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Он считает, что трибунал над президентом Украины и другими военными преступниками следует провести в Киеве. По его мнению, ЕС выдаст Зеленского, как некогда это произошло с нацистом Рудольфом Гессом, а также другими фашистскими преступниками.

«Поэтому пускай помнит, что ответственность ему придется в любом случае нести перед народом, который сегодня им же обманут», — заключил Стремоусов.

Ранее он призвал украинские власти забыть о Херсонской области и не думать о возможности возвращения контроля над регионом.