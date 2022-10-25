Спецоперация 25 октября 2022, 14:13 Около 50 тысяч человек уедут с правобережья Херсонской области — власти Администрация Херсонской области: с правобережья могут уехать около 50 тысяч человек РИА "Новости"

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Власти Херсонской области рассчитывают, что в ближайшее время количество переселившихся на левый берег Днепра достигнет 50 тысяч. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале администрации региона.

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра вывезены 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тысяч человек покинут правобережье в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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Там добавили, что программа переселения в целом рассчитана на примерно 60 тысяч человек.

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил 18 октября о том, что жители правобережной части региона должны будут переместиться на левый берег Днепра из-за угрозы затопления. Оно может случиться в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. По его словам, украинские военные накапливают большие силы на Криворожском и Николаевском направлениях.