Власти Херсонской области попросят ДНР наладить поставки угля

Жители освобожденной части Херсонской области могут получать уголь из ДНР. Власти региона направят соответствующее прошение лично главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину. Об этом в Telegram-канале рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он сообщил об этом на встрече с жителями сел региона.

«Отопительный сезон идет. Будем обращаться в Донецкую Народную Республику, угольную столицу, чтобы доставить уголь», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что соответствующее прошение власти освобожденных территорий Херсонской области направят на имя Пушилина.

По словам Стремоусова, местное население использует уголь для отопления жилищ. Кроме того, этот продукт применяют для обогрева социально значимых объектов — школ и больниц. Угольное отопление в основном используют в тех населенных пунктах, где еще нет газоснабжения.

Стремоусов пообещал, что стоимость этого топлива будет доступной. Кроме того, уголь планируют раздавать пенсионерам в качестве гуманитарной помощи.