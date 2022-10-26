Власти Херсонской области пообещали вернуть вывезенные памятники | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 17:32 Власти Херсонской области пообещали вернуть вывезенные памятники Врио губернатора Сальдо: памятники вернут на Херсонщину после стабилизации обстановки РИА "Новости"

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Власти Херсонской области вернут в регион вывезенные реликвии и памятники после стабилизации обстановка. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.

«После нашей победы все вывезенные реликвии и памятники вернем на место», — заявил он.

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Ранее стало известно, что из-за опасности повреждения при активных обстрелах со стороны украинских националистов из Херсонской области эвакуировали памятники знаменитым русским военачальникам Федору Ушакову и Александру Суворову, а также князю Григорию Потемкину.

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Сальдо сообщал, что с правого берега Днепра в регионе выехали уже порядка 70 тысяч человек. Он отметил, что существует риск атаки украинских боевиков на Каховскую дамбу, которая вызовет затопление близлежащих населенных пунктов, писал RT.

При этом Сальдо отметил, что полностью разбомбить сооружение является трудной задачей, которую ВСУ не позволят реализовать российские войска.