Власти Херсонской области пообещали разобраться со «спящими ячейками» в регионе | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:41 Власти Херсонской области пообещали разобраться со «спящими ячейками» в регионе Замглавы региона Стремоусов сообщил о фиксации «спящих ячеек» в Херсонской области

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Власти Херсонской области зафиксировали все действия «спящих ячеек», действующих в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель руководителя областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Насчет „спящих ячеек“ в Херсоне так называемых, не теряющих надежды нажиться барыг и ждунов, могу сказать, что все факты зафиксированы», — написал Стремоусов.

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По его словам, фронт в Херсонской области находится в стабильном состоянии и регулярно укрепляется.

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«Линия обороны на подступах к Херсону без изменений, но мы переживаем не самые легкие времена. Большая часть жителей уже находятся в безопасности. С теми, кто виноват в происходящем, мы разберемся, когда все закончится», — добавил замглавы ВГА.

Стремоусов пообещал, что все виновные понесут законное наказание согласно законам военного времени.

Накануне замглавы региональной администрации сообщил, что в попытках наступления на Херсон националисты ежедневно теряют по сотне единиц живой силы.