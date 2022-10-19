Херсон увеличил сброс воды на случай атаки по шлюзам ГЭС | 360°

19 октября 2022, 09:54
Херсон увеличил сброс воды на случай атаки по шлюзам ГЭС
Врио главы Херсонской области Сальдо: увеличили сброс воды на случай атаки Каховской ГЭС
Власти Херсонской области решили подготовиться на случай, если украинские войска повредят шлюзы Каховской ГЭС. Они увеличили сброс воды, чтобы избежать возможного затопления. Об этом рассказал в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, сообщил ТАСС.
Он спрогнозировал возможный масштаб ЧП. Если Вооруженные силы Украины повредят шлюзовые камеры, то в некоторых местах уровень воды поднимется на метр, она дойдет до Херсона. В зоне затопления окажутся новые районы и острова, в том числе микрорайон «Корабел».
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«Херсон находится на высоком берегу, и только там ряд районов, острова наши, микрорайон Корабел, там возможно, конечно, поднятие воды выше уровня фундамента, и, соответственно, будет угроза для стойкости этих домов», — сказал он.
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Чтобы уберечь город от затопления в случае повреждения шлюзов ГЭС и избежать серьезных последствий, власти нарастили сброс воды по системе каналов.
Он предупредил во вторник, что украинские военные накапливают силы для широкомасштабной атаки по области. Они запланировали, в том числе, повредить плотину Каховской ГЭС, а это грозит затоплением близлежащей территории и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Поэтому власти решили переместить жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра.
Ситуация в Херсоне
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