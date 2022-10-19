Херсон увеличил сброс воды на случай атаки по шлюзам ГЭС | 360°

Важное 19 октября 2022, 09:54 Херсон увеличил сброс воды на случай атаки по шлюзам ГЭС Врио главы Херсонской области Сальдо: увеличили сброс воды на случай атаки Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Херсонской области решили подготовиться на случай, если украинские войска повредят шлюзы Каховской ГЭС. Они увеличили сброс воды, чтобы избежать возможного затопления. Об этом рассказал в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, сообщил ТАСС.

Он спрогнозировал возможный масштаб ЧП. Если Вооруженные силы Украины повредят шлюзовые камеры, то в некоторых местах уровень воды поднимется на метр, она дойдет до Херсона. В зоне затопления окажутся новые районы и острова, в том числе микрорайон «Корабел».

Реклама

«Херсон находится на высоком берегу, и только там ряд районов, острова наши, микрорайон Корабел, там возможно, конечно, поднятие воды выше уровня фундамента, и, соответственно, будет угроза для стойкости этих домов», — сказал он.

Реклама

Чтобы уберечь город от затопления в случае повреждения шлюзов ГЭС и избежать серьезных последствий, власти нарастили сброс воды по системе каналов.

Он предупредил во вторник, что украинские военные накапливают силы для широкомасштабной атаки по области. Они запланировали, в том числе, повредить плотину Каховской ГЭС, а это грозит затоплением близлежащей территории и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Поэтому власти решили переместить жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра.