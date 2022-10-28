Власти Херсонской области оценили ситуацию на левобережной части региона | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 04:16 Власти Херсонской области оценили ситуацию на левобережной части региона Замглавы Херсонской области: вывозить жителей левобережной части региона нет необходимости РИА "Новости"

Читать 360tv в

Вывозить жителей левобережной части Херсонской области необходимости нет. Об этом заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в комментарии РИА «Новости».

«На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует», — сообщила Губарева.

Реклама

При этом она также отметила, что на левом берегу «не так велико» количество пансионатов и гостиниц, чтобы можно было разместить всех, кого перемещают с правого берега. Поэтому, как заметила Губарева, «везем людей в ближайшие регионы России».

Реклама

В области, по ее словам, остались государственные служащие, аппарат правительства и другие службы по обеспечению жизнедеятельности.

ВСУ до прихода зимы попробуют провести наступление на Херсонскую область, но у них ничего не выйдет. Российские военнослужащие полностью готовы к обороне региона, сообщил политолог Евгений Михайлов. По его словам, Украине нужно показать Западу, что она что-то может, чтобы получить очередные денежные транши и поддержку вооружением. Но возможное наступление украинских военных Михайлов считает бесперспективным.