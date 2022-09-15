Власти Херсонской области опровергли данные о высадке десанта ВСУ в районе Железного Порта | 360°

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Власти Херсонской области опровергли данные о высадке десанта ВСУ в районе Железного Порта

Замглавы Херсонской области Стремоусов не подтвердил высадку ВСУ в районе Железного Порта

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Власти Херсонской области не подтвердили информацию о высадке десанта Вооруженных сил Украины в районе города Железный Порт на черноморском побережье. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

«Я нахожусь сейчас в районе Железного Порта. Пока не подтверждаем», — заявил Стремоусов ТАСС.

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Он уточнил, что боевики ВСУ попытались зайти на Херсонщину с моря, высадив десант на Кинбурнскую косу.

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«На пяти моторных лодках попытались высадить морскую пехоту на Кинбурнской косе со стороны Черного моря на территорию Херсонской области», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что высадившиеся военные были сразу же уничтожены ВС РФ.

Ранее Стремоусов опроверг, что ВСУ вошли в село Киселевка.

Он также отметил, что Херсон является важным объектом для Киева, потому что это единственный областной центр, который находится под контролем России.

В начале специальной операции ВС России взяли под контроль Херсонскую область, которая является важным военным и стратегическим объектом.

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