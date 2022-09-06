Власти Херсонской области опровергли данные о наступлении ВСУ под Балаклеей | 360°

Спецоперация 06 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области опровергли данные о наступлении ВСУ под Балаклеей ВГА Херсонской области опровергла сообщения об атаке ВСУ под Балаклеей РИА «Новости»

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Представители военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области опровергли сообщения в СМИ о якобы наступлении украинских военных под Балаклеей. Власти региона рассказали ТАСС, что так в прессе пытаются создать панику.

«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так!» — отметили власти Харьковской области. Они призвали не верить недостоверной информации.

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За прошедшие сутки российские военные уничтожили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и в Запорожье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ВС России поразили объекты противника в населенных пунктах Каменная Яруга Харьковской области и Полтавка Запорожской области.

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