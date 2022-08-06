Власти Херсонской области объявили о выходе из-под юрисдикции Украины

Херсонская область полностью вышла из-под юрисдикции Украины, не принимая кадровые решения, сделанные киевскими властями. Об этом РИА «Новости» сообщил член областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Засевшая в Киеве нацистская власть не управляет нами, регион не находится под ее юрисдикцией. Все решения этого режима для нас просто преступны, они нам не указ», — заявил он.

Стремоусов отметил, что в Херсонской области не хотят воспринимать любые слова киевских властей всерьез, так как они перешли все нормы морали и этики, начав обстрелы мирных людей.

Ранее также член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина не имеет оснований претендовать на регион.