Власти Херсонской области назвали сроки вступления в состав России
Власти Херсонской области сообщили о сроках подачи заявки на вступление в состав России
Руководство Херсонской области подаст заявку на вступление в состав Росси после того, как завершатся все происходящие в регионе интеграционные процессы. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Это вопрос обозримой перспективы, а не самых ближайших дней. Обратимся к президенту России Путину с просьбой о принятии в состав Федерации после окончания всех интеграционных процессов», — рассказал он.
Стремоусов уточнил, что в настоящее время идет активный переход на российские стандарты, восстановление экономики региона, выстраивании всей структуры власти, прорабатываются юридические вопросы о получении российского гражданства, перезагружаются финансовая, правоохранительная и пенсионная системы.
Ранее Стремоусов сообщал, что до конца 2022 года власти региона подготовят необходимые документы для вступления в состав России в качестве субъекта.