Власти Херсонской области назвали сроки вступления в состав России

Руководство Херсонской области подаст заявку на вступление в состав Росси после того, как завершатся все происходящие в регионе интеграционные процессы. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Это вопрос обозримой перспективы, а не самых ближайших дней. Обратимся к президенту России Путину с просьбой о принятии в состав Федерации после окончания всех интеграционных процессов», — рассказал он.

Стремоусов уточнил, что в настоящее время идет активный переход на российские стандарты, восстановление экономики региона, выстраивании всей структуры власти, прорабатываются юридические вопросы о получении российского гражданства, перезагружаются финансовая, правоохранительная и пенсионная системы.

Ранее Стремоусов сообщал, что до конца 2022 года власти региона подготовят необходимые документы для вступления в состав России в качестве субъекта.