Власти Херсонской области назвали подлым терактом ракетный удар по зданию администрации | 360°

Все новости

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Криминал

16 сентября 2022, 14:20

Фейк: россиянин избил во Франции беженок с Украины

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Мир

16 сентября 2022, 13:58

Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости»

Спецоперация

16 сентября 2022, 13:05

Власти Херсонской области назвали подлым терактом ракетный удар по зданию администрации

Замглавы ВГА Стремоусов: обстрел администрации Херсонской области — это подлый теракт

Читать 360tv в

Ракетный удар, который был нанесен по зданию администрации Херсонской области, — это подлый теракт. Такое заявление сделал для прессы заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Обстрел здания военно-гражданской администрации Херсонской области является подлым терактом», — отметил Стремоусов.

Реклама

Власти Херсона заявили об опасности повторного ракетного удара.

Реклама

«В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома», — сообщается в Telegram-канале ВГА.

Там напомнили, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и в подвалы зданий.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала в своем Telegram-канале о том, как произошел удар. Она не сразу поняла, что случилось. Сначала пошел дым, в ушах зазвенело. Она очнулась, когда неизвестный парень доставал ее из-под обломков. Чиновница вернулась на работу, чтобы помочь отыскать пострадавших.

Днем 16 сентября в центр Херсона прилетело не меньше пяти ракет РСЗО HIMARS. Один человек погиб, несколько пострадали. Боевики обстреляли здание военно-гражданской администрации Херсонской области. Несмотря на обстрел, администрация Херсонской области продолжает свою работу.

Ранее Стремоусов сообщил о попадании снаряда ВСУ в собственный кабинет.

ВСУ

Ситуация в Херсоне

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама