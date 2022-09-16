Власти Херсонской области назвали подлым терактом ракетный удар по зданию администрации | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Власти Херсонской области назвали подлым терактом ракетный удар по зданию администрации Замглавы ВГА Стремоусов: обстрел администрации Херсонской области — это подлый теракт РИА «Новости»

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Ракетный удар, который был нанесен по зданию администрации Херсонской области, — это подлый теракт. Такое заявление сделал для прессы заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Обстрел здания военно-гражданской администрации Херсонской области является подлым терактом», — отметил Стремоусов.

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Власти Херсона заявили об опасности повторного ракетного удара.

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«В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома», — сообщается в Telegram-канале ВГА.

Там напомнили, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и в подвалы зданий.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала в своем Telegram-канале о том, как произошел удар. Она не сразу поняла, что случилось. Сначала пошел дым, в ушах зазвенело. Она очнулась, когда неизвестный парень доставал ее из-под обломков. Чиновница вернулась на работу, чтобы помочь отыскать пострадавших.

Днем 16 сентября в центр Херсона прилетело не меньше пяти ракет РСЗО HIMARS. Один человек погиб, несколько пострадали. Боевики обстреляли здание военно-гражданской администрации Херсонской области. Несмотря на обстрел, администрация Херсонской области продолжает свою работу.

Ранее Стремоусов сообщил о попадании снаряда ВСУ в собственный кабинет.

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