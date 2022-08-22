Власти Херсонской области допустили провокации от Украины 24 августа

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил возможности провокаций со стороны киевского режима в День независимости Украины, 24 августа. Однако он подчеркнул, что в регионе обеспечат безопасность на высоком уровне.

«День независимости Украины, как многие говорят, 30 лет независимости от здравого рассудка, в котором Украина в лице резидентов Запада ничего не сделала хорошего для людей», — сказал он ТАСС.

Стремоусов допустил, что от людей можно ожидать пакостей.

«Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне», — добавил он.

По его словам, маловероятно, что-то украинская сторона устроит теракт. Но если это случится, то это покажет, что их моделью поведения являются «взрывы, ненависть, смерть». По мнению Стремоусова, украинские нацисты под руководством властей Украины фактически являются террористами.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область. Там сформировали новую администрацию, начали вещание российские телеканалы и радиостанции. Регион готовится провести референдум по вступлению в Россию.