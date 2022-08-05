Власти Херсонской области опровергли инсульт у Владимира Сальдо

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попал в больницу из-за тяжелейшего перенапряжения, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что ВГА продолжает работать в штатном режиме.

«Это устойчивая структура с профильными замами главы, каждый работает на своем месте», — сказал Стремоусов.

По его словам, жители Херсона должны сейчас объединиться и поддержать Сальдо. Также замглавы ВГА предупредил, что некоторые сообщения о состоянии Сальдо являются частью информационной войны, которая ведется против России. Он раскритиковал Telegram-канал Baza за публикацию слухов о Сальдо.

Стремоусов подчеркнул, что глава ВГА последние полгода спал по три-четыре часа в сутки. По его словам, сейчас наступил некий момент истины, когда видно, «кто враг, кто злорадствует, кто развивает все эти непонятные слухи».

«Инсульт, про который пишут, не подтверждается. Владимира Васильевича попросили не тревожить, он находится сейчас в закрытом режиме. Человек должен просто отдохнуть. Знаете, бывает такое. От перенапряжения организма», — заключил он.