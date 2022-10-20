Власти Херсонщины сообщили о планах освободить Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 09:49 Власти Херсонщины сообщили о планах освободить Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области Замглавы Херсонской области Стремоусов: освободим Днепропетровск, Николаев и Одессу РИА «Новости»

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Власти Херсонской области намерены освободить еще три региона Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — заявил он.

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Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что сейчас Херсонской области ничего не угрожает. Все попытки атак вооруженных сил Украины отбиты российскими войсками. Ситуация в зоне соприкосновения находится под контролем, за последнее время линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр, добавил он.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что на левый берег Днепра и в другие регионы Российской Федерации переместят до 60 тысяч человек в течение 6-7 дней. По его словам, украинские боевики готовятся к широкомасштабному наступлению. Украина накапливает силы на Криворожском и Николаевском направлениях.