Власти Херсона заявили о маловероятности подрыва дамбы Каховской ГЭС | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 16:45 Власти Херсона заявили о маловероятности подрыва дамбы Каховской ГЭС Врио главы региона Сальдо: подорвать дамбу Каховской ГЭС практически невозможно РИА "Новости"

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Маловероятно, что украинские военные смогут подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции, однако такая угроза все равно сохраняется. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, разрушение сооружения повлечет за собой разрушительный эффект. При этом бить ракетами в дамбу необходимо достаточно долго, но Россия не допустит такого варианта.

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«Нельзя не учитывать такую опасность. Вода пойдет как цунами. Если же хлынет через шлюзы, то неприятности будет меньше, чем если взорвать дамбу полностью. Места, расположенные близко к реке, серьезно пострадают», — заявил Сальдо.

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Ранее Сальдо сообщил, что правый берег Днепра уже покинули около 70 тысяч жителей Херсонской области. Он отметил, что переселение идет с 1 октября по специально наведенной переправе.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов обещал, что российские войска ни в коем случае не покинут Херсонскую область.