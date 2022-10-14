Власти Херсонской области рекомендовали жителям выехать в другие регионы из-за участившихся обстрелов | 360°

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Власти Херсонской области рекомендовали жителям выехать в другие регионы из-за участившихся обстрелов

Замглавы Херсонской области Стремоусов: жителям следует уехать из-за участившихся атак ВСУ

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ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, они атакуют места нахождения большого количества мирных жителей. Им в целях безопасности лучше покинуть свои дома и отправиться в другие регионы России. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram.

По его словам, в последние дни украинские войска усилили обстрелы Херсона, Новой Каховки, Голой Пристани, Чернобаевки. ВСУ направляют ракеты на рынки, гостиницы, жилые дома.

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«Туда как раз, где укронацисты могут убить очень большое количество мирного населения», — сообщил он.

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Стремоусов заявил, что российские военные, в отличие от нацистов с Украины, не будут прикрываться мирным населением.

«Солдаты не смогут дать отпор, если укронацистам удастся зайти в тот или иной населенный пункт. Поэтому не нужно мешать армии. Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заключил он.

Замглавы администрации Херсонской области подчеркнул, вся территория региона будет освобождена от украинских войск.

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