Власти Херсонской области рекомендовали жителям выехать в другие регионы из-за участившихся обстрелов | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Херсонской области рекомендовали жителям выехать в другие регионы из-за участившихся обстрелов Замглавы Херсонской области Стремоусов: жителям следует уехать из-за участившихся атак ВСУ РИА Новости

Читать 360tv в

ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, они атакуют места нахождения большого количества мирных жителей. Им в целях безопасности лучше покинуть свои дома и отправиться в другие регионы России. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram.

По его словам, в последние дни украинские войска усилили обстрелы Херсона, Новой Каховки, Голой Пристани, Чернобаевки. ВСУ направляют ракеты на рынки, гостиницы, жилые дома.

Реклама

«Туда как раз, где укронацисты могут убить очень большое количество мирного населения», — сообщил он.

Реклама

Стремоусов заявил, что российские военные, в отличие от нацистов с Украины, не будут прикрываться мирным населением.

«Солдаты не смогут дать отпор, если укронацистам удастся зайти в тот или иной населенный пункт. Поэтому не нужно мешать армии. Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заключил он.

Замглавы администрации Херсонской области подчеркнул, вся территория региона будет освобождена от украинских войск.

1 0 0 0 0 0