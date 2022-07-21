Украинские националисты притесняют русскоговорящих людей в Николаеве. Этот город необходимо освободить и спасти соотечественников. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Нацисты и СБУ зверствуют в Николаеве, где проживает много русскоговорящих людей. Но это русский город, и со временем его тоже необходимо освободить», — заявил он.

Стремоусов добавил, что украинские боевики ведут постоянную слежку за жителями Николаева.

Николаев является административным центром Николаевской области. Он получил название в честь святителя Николая Мирликийского после взятия российскими моряками турецкой крепости Очаков в 1788 году.

Ранее политолог Александр Казаков сообщил о планах Союзных войск освободить Николаев от националистов.