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    21 июля 2022, 10:41

    Власти Херсона призвали освободить Николаев от нацистов

    Заглавы ВГА Стремоусов: Николаев необходимо освободить от нацистов

    Максим Зинкин

    Украинские националисты притесняют русскоговорящих людей в Николаеве. Этот город необходимо освободить и спасти соотечественников. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    «Нацисты и СБУ зверствуют в Николаеве, где проживает много русскоговорящих людей. Но это русский город, и со временем его тоже необходимо освободить», — заявил он.

    Стремоусов добавил, что украинские боевики ведут постоянную слежку за жителями Николаева.

    Николаев является административным центром Николаевской области. Он получил название в честь святителя Николая Мирликийского после взятия российскими моряками турецкой крепости Очаков в 1788 году.

    Ранее политолог Александр Казаков сообщил о планах Союзных войск освободить Николаев от националистов.