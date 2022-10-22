Власти Херсона объяснили причину перебоев с кабельным интернетом | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 23:02 Власти Херсона объяснили причину перебоев с кабельным интернетом Перебои с кабельным интернетом в Херсоне власти объяснили техническими работами Pixabay

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Перебои с кабельным интернетом в Херсоне связаны с техническими работами, заявили в Telegram-канале администрации Херсонской области и пообещали восстановить доступ в ближайшее время. Мобильный интернет работает стабильно.

«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ», — говорится в сообщении властей региона.

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Специалисты ведомства планируют завершить все необходимые работы в ближайшее время, после чего полноценный доступ к кабельному восстановится.

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Днем ранее ВСУ целенаправленно ударили по журналистам на переправе через Днепр. Скорее всего, удар по Антоновскому мосту нанесли по наводке, он был неслучайным. В результате удара ВСУ по гражданской переправе пострадали 10 журналистов и еще один погиб.

Ситуация на Херсонском направлении пока остается без перемен. Город продолжает держать оборону, заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.