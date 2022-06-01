Власти Херсона объяснили, почему сработала система ПВО

Украина не наносила ракетного удара по Херсону, ПВО сработала на беспилотник Bayraktar в Николаевской области. Об этом замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире Первого канала.

«По Херсону. Если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе Bayraktar», — рассказал Стремоусов.

Украинский беспилотник турецкого производства перехватили в Николаевской области. Bayraktar сбили вблизи села Вознесенское, которое находится между Херсоном и Николаевом.

«Поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось», — объяснил замглавы ВГА.

Стремоусов добавил, что ни пострадавших, ни каких-либо разрушений в Херсоне нет.

О том, что в Херсоне в среду сработала система ПВО, ранее написали ряд СМИ. Сообщалось, что местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.

ВГА Херсонской области в своем Telegram-канале поблагодарила российских военных за защиту неба.