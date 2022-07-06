Власти Харьковской области заявили о желании стать частью России

Нормативно-правовая база, экономика и сами жители Харьковской области начали перестраиваться на интеграцию с Россией. Об этом ТАСС заявил глава временно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. <…> Люди уже начинают перестраиваться», — сказал он.

На освобожденных территориях Харьковской области сформировали систему управления и вертикаль власти, издаются собственные нормативно-правовые документы, принят в обращение рубль, который, по словам Виталия Ганчева, занял основную нишу в экономике. Кроме того, местные жители интересуются получением гражданства России.

Однако пока в регионе сохраняется напряженная обстановка, освобождено только 20% территории. Многие населенные пункты подвергаются обстрелам.