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Власти Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы

ВГА Харьковской области рекомендовала семьям с детьми временно покинуть опасные районы

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Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области посоветовала семьям с детьми на время покинуть опасные районы, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя совета министров области.

Как пояснили в совете министров Харьковской области, «по всей линии соприкосновения продолжаются бои». В населенных пунктах региона жителям оказывают гуманитарную помощь.

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Утром 8 сентября глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что украинские солдаты попытались взять в кольцо Балаклею. Однако союзные войска пресекли их продвижение и отбросили назад.

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Балаклея и Изюм регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Кроме того, киевские силовики осуществляют атаки на севере Харьковской области.

В настоящий момент под контролем ВС РФ, сил ЛНР и ДНР находится часть региона. Союзные войска освободили 20% Харьковской области. Накануне в Мелитополе украинские диверсанты устроили взрыв в штабе движения «Мы вместе с Россией».

Украина

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